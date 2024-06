Po latach na scenę w Opolu powrócił Kabareton, a w skeczu roiło się od tematów politycznych. Oberwało się także Andrzejowi Dudzie, z którego szczególnie żartował Jerzy Kryszak. Satyryk nie gryzł się w język i nie pozostawił na głowie państwa suchej nitki. W najnowszym wywiadzie prezydent postanowił się do tego odnieść.

Po 9-letniej przerwie do repertuaru festiwalu w Opolu powrócił Kabareton i na deskach amfiteatru wystąpili znani komicy, m.in. Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Moralnego Niepokoju, czy Jerzy Kryszak. Podczas ich występów nie zabrakło nawiązań do tematów politycznych i oberwało się również politykom, a komicy nie zapomnieli też o Andrzeju Dudzie. Prezydent postanowił w tej sprawie zabrać głos:

Andrzej Duda został zapytany o występy kabaretowe w Opolu podczas najnowszego wywiadu dla RMF FM. Dziennikarz zapytał głowę państwa, czy oglądał festiwal w Opolu, bo był "niebywale popularną postacią".

No to bardzo się cieszę

Dziennikarz RMF FM dodał, że prezydent był również... "przedmiotem żartów, kpin, szyderstw".

Polityk musi być nastawiony na to, że jest krytyka i przyjmować tę krytykę ze spokojem, a jak trzeba, to i z uśmiechem. Kabaretową można przyjmować z uśmiechem

Za co dokładnie oberwało się prezydentowi w Opolu? Z tematów nawiązujących do postaci Andrzeja Dudy szczególnie mocno żartował Jerzy Kryszak. Komik odniósł się m.in. do słów prezydenta na temat konieczności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pan prezydent klepnął ozorem i teraz się wszyscy czepiamy. Przepraszam bardzo! Pan prezydent to nie jest komik, przepraszam chomik. On nie trzyma tych informacji dla siebie, tylko się nimi podzielił. Pewnie w GUS-ie była informacja, że Polacy zarabiają coraz więcej, więc co szkodzi, by jeden z drugim kupił sobie mały samolocik

mowił Kryszak w Opolu.