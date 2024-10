W miniony poniedziałek fani Buddy wstrzymali oddech, gdy okazało się, że uwielbiany youtuber został zatrzymany przez policję. Teraz mówi się, że poza youtuberem w areszcie tymczasowym mają znaleźć się kolejne osoby, w tym dziewczyna Kamila L.- Aleksandra. Zdaniem wielu, zarzuty, które usłyszał Budda są wyssane z palca, a fani twierdzą, że Kamil jest niewinny. Internauci wspierają Buddę, a nawet zdecydowali się napisać list do samego Andrzeja Dudy. Czy to uchroni Kamila L. przed wyrokiem?

Fani Buddy napisali petycję do Andrzeja Dudy

Kamil L. znany szerszej publiczności jako Budda jest niewątpliwie jednym z najbardziej rozpoznawalnych youtuberów w Polsce. Dotychczas nikt nie zastanawiał się nad tym, skąd Kamil może mieć tak duże pieniądze, aby rozdawać je biedniejszym. Liczne loterie, które organizował influencer spotykały się z pozytywnym odbiorem, jednak policja postanowiła zająć się jego sprawą i zbierała dowody aż w końcu doszło do zatrzymania youtubera. Okazuje się, że nie tylko Budda został zatrzymany, ale również jego ukochana.

Zatrzymano 10 osób, w tym youtubera Buddę. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy — m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną - nformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska

Kamil L. już od pewnego czasu informował, że kończy karierę youtubera i z tej okazji zorganizował kolejną dużą loterię, w której do wygrania były samochody, a nawet dom w Zakopanem. Koniec swojej działalności zaplanował na 13. października, czyli dokładnie dzień przed jego zatrzymaniem. Centralne Biuro Śledcze Policji w poniedziałek zatrzymało youtubera, a fani nie mogą uwierzyć, że ich idol przybywa w areszcie. Internauci piszą liczne komentarze ze wsparciem pod jego zdjęciami na Instagramie, jednak to co zaskakuje najmocniej to fakt, że fani poszli o krok dalej i napisali petycję do Prezydenta Polski- Andrzeja Dudy.

My, niżej podpisani, zwracamy się z gorącą prośbą o uniewinnienie Buddy, który został niesłusznie oskarżony i skazany, mimo że nie popełnił żadnego przestępstwa.Budda jest osobą, która nie dopuściła się czynów, o które został oskarżony. Wierzymy, że jest ofiarą błędnego postępowania, które doprowadziło do niesprawiedliwego wyroku. Nie istnieją żadne dowody, które mogłyby potwierdzić jego winę, a wszystkie dostępne informacje wskazują na to, że Budda jest niewinny. - czytamy na stronie petycjeonline.com.

Mimo że Budda nie jest skazany prawomocnie to fani apelują o uniewinnienie youtubera.

W związku z powyższym apelujemy o uniewinnienie Budda i przywrócenie mu wolności. Wierzymy, że każdy zasługuje na sprawiedliwe traktowanie, a uniewinnienie Buddy przywróci mu godność i nadzieję na lepszą przyszłość. Z wyrazami szacunku, Fani Kamila Buddy - napisali fani.

Internauci jednoznacznie wskazują, że Budda powinien zostać uniewinniony, ponieważ w jego całej karierze zrobił wiele dobrego dla słabszych i biedniejszych. Co sądzicie o petycji, którą wystosowali fani youtubera?

