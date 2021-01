Kinga Duda odchodzi z pracy w Kancelarii Prezydenta! Informację potwierdziła doradczyni Andrzeja Dudy

Kinga Duda w sierpniu tego roku została powołana na stanowisko doradczyni społecznej prezydenta Andrzeja Dudy. Córka prezydenta posiadała wszelkie potrzebne kompetencje, by pełnić tę funkcję. W październiku do mediów trafiła informacja, że Kinga zajmie się projektem dotyczącym sędziów pokoju. Zofia Romaszewska, doradczyni prezydenta zachwalała wówczas kompetencje 25-latki i nic nie wskazywało na to, że Kinga będzie chciała zrezygnować z posady.

Dziś do mediów trafiła informacja, że córka prezydenta zakończyła pracę na tym stanowisku. Powodem mają być... nowe wyzwania zawodowe. Czy na pewno?

Kinga Duda nie będzie już doradcą społecznym prezydenta

Córka prezydenta nie będzie już pełnić funkcji doradczyni do spraw społecznych. Tę informację przekazała magazynowi ''Wprost'' wspomniana już wyżej doradczyni prezydenta. Informację potwierdził także w rozmowie z Interią Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta.

Powodem odejścia Kingi Dudy ze stanowiska, jak wyjawił Błażej Spychalski, są jej nowe plany zawodowe. Przypomnijmy, że funkcja, którą pełniła Duda, była społeczna i nie wiązała się żadnym wynagrodzeniem. Kinga przyjęła tę posadę z uwagi na swoje prawnicze doświadczenie.

Podczas swojej pracy w Kancelarii Prezydenckiej Kinga przygotowała prawdopodobnie tylko jedno opracowanie. Mimo próśb dziennikarzy z portalu Gazeta.pl kancelaria odmówiła udostępnienia dokumentu z uwagi na jego wewnętrzny charakter.

Zainteresowanie opracowaniem Kingi Dudy wzrosło, gdy Fakt przekazał opinię o opracowaniu, jaką przedstawiła Zofia Romaszewska:

Przygotowała doskonałe opracowanie na temat sędziów pokoju. Była nadzwyczajna, niezwykle kompetentna, zaangażowana, sympatyczna i bardzo normalna - mówiła w rozmowie z Faktem.

Praca Kingi Dudy mogła nie należeć do najłatwiejszych. Interia pozyskała informacje, że obecność Kingi w w Kancelarii cieszyła się większym zainteresowaniem niż polityka Pałacu Prezydenckiego:

Pan prezydent jest bardzo czuły na punkcie Kingi. A wszyscy ministrowie czy doradcy w mediach są pytani o jego córkę i to działa na szefa jak płachta na byka. Powstaje wrażenie, że prasa interesuje się bardziej Kingą niż polityką Pałacu Prezydenckiego. Dlatego wszyscy urzędnicy muszą uważać na to, co mówią - przekazał informator Interii z bliskiego otoczenia prezydenta.

Czy to był powód odejścia Kingi ze stanowiska? Sama zainteresowana nie odniosła się jeszcze do sprawy.

Kinga Duda ma zaledwie 25 lat, a już może pochwalić się niezwykłymi zawodowymi sukcesami. Prezydentówna jest znawczynią prawą amerykańskiego, zwyciężczynią prestiżowych prawniczych konkursów i absolwentką prawniczego wydziału na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Córka prezydenta podczas jego kampanii wyborczej wygłosiła słynne już przemówienie dotyczące równości wszystkich osób mieszkających w Polsce. Wypowiedź obiła się ogromnym echem w mediach.