To zdjęcie stało się w piątek prawdziwym HIT-em w sieci! Pokazuje bowiem, co robi Prezydent RP o 2 w nocy... No właśnie, co robi głowa państwa na selfie z wyciągniętym palcem?

Prezydent Andrzej Duda na Twitterze

Zamiłowanie prezydenta Andrzeja Dudy do mediów społecznościowych znane jest nie od dziś. To właśnie dobrze prowadzona kampania na Twitterze pomogła mu z zdobyciu nowych wyborców i wyborze na głowę państwa. Po wyborze zresztą nadal jest głośna. Media z rumieńcami relacjonują jego wymiany poglądów z innymi użytkownikami sociala - o dość niewybrednych nickach sieciowych. Mimo mało pochlebnych publikacji, ba - podobno nawet kłopotów rodzinnych - prezydent nie zaprzestaje kontaktów.

Media wychwyciły kolejne nocne Polaków z prezydentem rozmowy. Tym razem nie ograniczył się tylko do wymiany poglądów. Jedna z rozmówczyń zaczęła powątpiewać bowiem, czy rozmawia z prawdziwym prezydentem:

Panie Prezydencie to naprawdę Pan pisze? Bo coś inaczej niż zwykle...;-))

A on jednym zdjęciem rozwiał wszelkie wątpliwości:

Nie zadowolił jednak młodej rozmówczyni, która odpisała:

Okey ale i tak brzydko Pan wyszedł :D

Wtedy pan prezydent zdobył się na refleksję ogólną...

Facet jest tylko trochę brzydszy od diabła. Kobiety zawsze są piękne. Taki już jest ten świat. ;-)

Zresztą rozmówczyń było więcej. Kolejna nazwała określiła głowę państwa niewybrednym epitetem:

Inna wyznała mu...

Co myślicie o takich nocnych wymianach zdań? Czy to dobry sposób rozmów z wyborcami?

