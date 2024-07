Ciąża Zofii Ślotały wywołała wiele zamieszania w polskich mediach. Jeszcze więcej kontrowersji wzbudziła informacja o tym, że stylistka zakłada bloga. Z celebrytki zakpiła ostatnio Dorota Wróblewska. Zobacz: Wróblewska też kpi z ciąży Ślotały: Podobno 90% dziewczynek to wpadki

Ślotała nie opowiadała za wiele o ojcu dziecka, czyli Kamilu Haidarze. Wiadomo jedynie tyle, że przyszły tata to muzyk rockowego zespołu, więc jak wspomniała Zosia, dziecko będzie "z polotem". Kamil pojawił się dzisiaj w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedział o swoim syryjskim pochodzeniu i akcji humanitarnej, której jest ambasadorem. Oczywiście nie zabrakło pytania o ukochaną, na które Haidar odpowiedział bardzo wymijająco:

Ja mam do tego bardzo chłodne podejście . To się pojawiło, pewnie za chwilę zniknie. Natomiast to, że mam okazję u was gościć, za co bardzo dziękuję, i powiedzieć parę słów o polskiej akcji humanitarnej o PAH SOS, którego jestem ambasadorem to są te rzeczy, które zamierzam bezlitośnie wykorzystać.