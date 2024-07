Okazuje się, że czarny protest oraz odrzucenie przez Sejm projektu ustawy o całkowitym zakazie aborcji nie zakończyły dyskusji na temat aborcji w Polsce. Patria rządząca, na czele której stoi Jarosław Kaczyński, zapowiada drastyczne zmiany prawa.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP poświęcił dużo miejsca odbywającej się ostatnio głośnej dyskusji w mediach na temat prawa aborcyjnego w Polsce. Prezes PiS uważa, że prawo powinno być zmienione, bo rocznie dochodzi do zbyt wielu aborcji.

Legalnych aborcji jest teraz rocznie około tysiąca, z tego ogromna część spowodowana jest zespołem Downa. Mamy nadzieję, że niedługo już tego nie będzie, taki jest nasz cel. Trzeba to jednak odpowiednio przygotować (...) PiS będzie prowadził prace nad nowelizacją prawa o aborcji. Będziemy dążyli do tego, by aborcji w Polsce było dużo mniej niż w tej chwili - powiedział Kaczyński.

To nie wszystko. Prezes uważa, że kobiety powinny donosić ciążę, nawet jeśli lekarz uzna, że dziecko jest bardzo chore, czy nawet gdy wszystko wskazuje na to, że po urodzeniu dziecko umrze.

Będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię - zapowiedział prezes PiS.