Na wczorajszym "czarnym proteście" pojawiły się prawdziwe tłumy gwiazdy. Tysiące osób pomimo deszczu pojawiło się na Placu Zamkowym w Warszawie i wyraziło swój sprzeciw wobec planowanemu zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Wśród protestujących nie zabrakło m.in. Doroty Zawadzkiej, Pauliny Młynarskiej czy córek Kingi Rusin i Tomasza Lisa, które na proteście pojawiły się z transparentem, na którym apelowały do Agaty Dudy o zabranie głosu w sprawie planowanym zmianom w ustawie aborcyjnej.

Zobacz także: Pola Lis na Czarnym proteście z transparentem: "Agato D. przemów do kobiet!". Co na to Tomasz Lis?

Na poniedziałkowym proteście nie pojawiła się Anja Rubik - modelka zorganizowała więc protesty dzień wcześniej w Paryżu. Modelka w rozmowie z Super Expressem przyznała, że nie wyobraża sobie, żeby nie zaangażować się w tak ważną sprawę jak planowane zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej.

To nie jest sytuacja jedynie kobiet, to dotyczy wszystkich ludzi. Dziś jest tu z nami bardzo wielu mężczyzn. Jak to nie musiałam się angażować? Musiałam! Jestem Polką, jestem kobietą. Interesuje mnie to, co dzieje się w Polsce! Tam mieszkają moi rodzice. Nie wiadomo, może kiedyś wrócę do Polski. Chciałabym wtedy, żeby to był kraj ludzi myślących, kraj, który jest nowoczesny, a nie cofający się. To jest jakaś totalna abstrakcja! Jak rząd może robić coś wbrew całemu społeczeństwu?!- pytała Anja Rubik.