Awantura w Sejmie w sprawie projektu o zakazie aborcji

Dziś o godzinie 17.00 ruszyły prace komisji sprawiedliwości i praw człowieka nad obywatelskim projektem komitetu "Stop Aborcji". Po obradach i głosowaniu, komisja opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy komitetu Stop Aborcji. Wniosek o odrzucenie zgłosił poseł PiS Witold Czarnecki. Za takim rozwiązaniem zagłosowało 15 członków komisji. Przypominamy, że zgodnie z projektem tej ustawy, kobiety miały być karane za dokonywanie aborcji.

Wielokrotnie opowiadaliśmy się przeciwko karaniu kobiet - powiedziała tvn24 rzecznik klubu PiS Beata Mazurek.

My podkreślamy jedno: to nie jest nasz projekt, my się nie zgadzamy na karanie kobiet, to nigdy nie było naszym zamiarem. Mieliśmy jasne sygnały Kościoła, że również nie podziela tego radykalnego punktu widzenia. Przygotowujemy rozwiązania, które będą do przyjęcia przez obie strony - mówił szef klubu PiS, wicemarszałek Ryszard Terlecki.