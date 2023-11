Monika Olejnik postanowiła wybrać się na zakupy. Idąc warszawską ulicą, paparazzi nie mogli nie skorzystać z okazji i zrobili jej parę zdjęć.

Monika Olejnik w zimowej stylizacji

Przyłapana przez fotografa Monika Olejnik na twarzy miała ciemne okulary. Dziennikarka ubrała się w gruby płaszcz przypominający kimono. Cała stylizacja była czarna, ale przełamy ją delikatne stonowane grochy na całości płaszcza i zielono-niebieskie mazaje na mankietach. Look Olejnik dopełniał czarny szal i czarna torba - worek, która wisiała na przedramieniu kobiety. Warto wspomnieć również o stylowych, obszernych butach również w kolorze czerni, które miała na sobie kobieta.

Paparazzi zwrócili uwagę na to, gdzie dziennikarka postanowiła powędrować. Na zdjęciach widzimy, że najpierw zapłaciła za parkometr, a następnie wybrała się do apteki. W międzyczasie postanowiła również wybrać pieniądze z bankomatu. Kiedy Monika Olejnik załatwiła wszystkie swoje sprawy, zapakowała zakupy do bagażnika. Zobaczcie sami.

Mamy nadzieję, że to jedynie ewentualne przeziębienie.