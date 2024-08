Aneta Glam znana przede wszystkim z show "Żony Miami" skończy w tym roku 51-lat. Celebrytka chętnie publikuje na swoich social mediach kadry pokazujące idealną sylwetkę i widać, że bardzo dba o siebie, aby dobrze wyglądać.

Aneta Glam wybrała się na wakacje. Niestety odpoczynek we Włoszech przerwało jej niefortunne wydarzenie, o którym Glam poinformowała swoich followersów za pośrednictwem Instagrama. Celebrytka dodała nagranie, na którym widać, że nie jest w najlepszej formie.

Cześć kochani! Zobaczcie jak ja się dzisiaj obudziłam - ze zdeformowaną twarzą. I ledwo co mogę mówić. Ząb mnie bolał od kilku dni. Miałam taką małą gulkę na dziąśle, a dzisiaj się obudziłam z takim balonem. Katastrofa. Jak to boli. Muszę szukać dentysty. Jest teraz weekend. Są wakacje we Włoszech. Wszystko jest pozamykane tutaj w sierpniu. Nie wiem, co mam zrobić. Zaraz idę na recepcje szukać dentysty. Chyba koniec wakacji dla mnie

- wyjawiła podczas nagrania Aneta Glam.