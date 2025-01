Już w ten weekend odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To duża i ważna impreza dla wielu Polaków. Już od lat fundację Jerzego Owsiaka wspierają nie tylko „zwykli” obywatele, ale również gwiazdy i znani przedsiębiorcy. Wokół inicjatywy charytatywnej nie brakuje też kontrowersji. Nie od dziś wiadomo, że Owsiak nie jest ulubieńcem prawicowych polityków i dziennikarzy. Ostatnio między założycielem fundacji a Telewizją Republika doszło do konfliktu medialnego. Niestety sytuacja jest poważniejsza, ponieważ Owsiak na kilka tygodni przed finałem otrzymał groźby od anonimowych osób. Jeden z podejrzanych został już zatrzymany. W dobie tych niepokojących wydarzeń kolejne gwiazdy stają murem za dyrektorem WOŚP.

Reklama

Krzysztof Zalewski broni WOŚP i Jerzego Owsiaka

W styczniu prawicowe media zarzuciły WOŚP „fałszywą pomoc” ofiarom ubiegłorocznej powodzi, która dotknęła województwa śląskie, opolskie, lubuskie oraz dolnośląskie. Dyrektor fundacji postanowił skonfrontować się z tymi oskarżeniami. Później Jerzy Owsiak ujawnił, że otrzymuje groźby karalne od nieznanych sprawców. Policja szybko zatrzymała podejrzanego mężczyznę, który przyznał się do winy, ale wkrótce pojawiły się kolejne nawołujące do przemocy wpisy i wiadomości. To zamieszanie skomentował Krzysztof Zalewski, który często grał razem z WOŚP.

Uważam, że to jest jakiś margines. Ktoś po prostu na wielkiej popularności tej akcji chce zbić jakieś punkty, żeby o nim mówili przez chwilę. W ogóle nie zasługują na to, żeby o nich mówić – przekazał muzyk w rozmowie z serwisem Plejada.

Wokalista stwierdził, że Jerzy Owsiak i jego fundacja pomagają potrzebującym Polakom. Oprócz tego również jednoczą obywateli kraju i sprawiają, że mieszkańcy wspierają się w słusznej sprawie.

Jednak wielkie gro Polaków cieszy się, że tego dnia wszyscy nosimy serce na wierzchu i łączymy się, żeby wspomóc pediatrię czy kolejne akcje, które Jurek Owsiak wymyśla. To jest piękne i świadczy o tym, że jednak możemy się spotkać. Tego sobie życzę i fajnie, że jest ta Orkiestra. Oprócz tego, że gromadzą olbrzymie pieniądze, to fajnie, że po prostu uświadamiają nam, że tak naprawdę więcej nas łączy, niż dzieli – wyjaśnił Zalewski.

W dalszej części muzyk przyznał, że w tym roku nie zagra koncertu w trakcie finału WOŚP. Przypomniał, że w przeszłości wielokrotnie aktywnie wspierał imprezę Jerzego Owsiaka. Tym razem jednak zamierza wyjechać na urlop i wypocząć. Dodał jednak, że zamierza wystawić coś na licytację.

Grałem wiele razy na Orkiestrze. Grałem w zeszłym roku, więc w tym roku robię przerwę, bo pierwszy raz od 100 lat jadę na chwilę na wakacje. (...) Trochę przespaliśmy moment i właśnie się zastanawiam, czy jakąś swoją marynarę ofiaruję, czy możliwość, żebym komuś pośpiewał do snu jakieś wybrane przez niego piosenki. To się jeszcze okaże, ale oczywiście jestem wielkim fanem Wielkiej Orkiestry i myślę, że to jest piękny moment, taka druga Wigilia, kiedy można na chwilę zakopać różnice polityczne, kulturowe, jakiekolwiek – ujawnił.

Gwiazdy wspierają 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już w niedzielę, 26 stycznia odbędzie się 33. finał WOŚP. Jak co roku gwiazdy licznie wspierają inicjatywę Jerzego Owsiaka. Internauci mogą już brać udział w interesujących licytacjach. Z jedną z najgłośniejszych akcji ruszył Maciej Musiał, który zaoferował, że wysprząta mieszkanie fanowi lub fance.

Oprócz tego Joanna Racewicz zaprasza na wspólny trening pickleballa. Na treningu obecni będą również jej syn i zawodowy trener. Dziennikarka mocno wspiera WOŚP i ostro zareagowała na burzę medialną, która rozszalała się ostatnio wokół Jerzego Owsiaka.

Warto przypomnieć, że 33. finał WOŚP poświęcony jest „bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci”. Zgromadzone środki fundacja przekaże na rzecz hematologii oraz onkologii dziecięcej.

Reklama

Zobacz także: Dla niej jest bohaterem. Ostaszewska podsumowała hejt wokół Owsiaka: "Współczuję ludziom, którzy mają w sobie tyle gniewu"