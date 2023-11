Caroline Derpienski nie tak dawno wróciła do Miami, nie spodziewając się zupełnie tego, co może czekać ją na miejscu. Pokazała niepokojące nagranie i poinformowała o trudnej sytuacji.

Koszmar Caroline Derpienski w Miami

Ostatnio na profilu Caroline Derpienski pojawił się rozpaczliwy apel, a teraz... bardzo niepokojące nagranie. Modelka jakiś czas temu wróciła do Miami, skąd skrupulatnie relacjonuje swoje "dolarsowe" życie. Odkąd wylądowała, zdążyła już pochwalić się luksusowymi zakupami czy wystawnymi kolacjami, ale tym razem pokazała coś zupełnie innego.

Caroline Derpieński Instagram@carolinederpienski

Chociaż Caroline Derpieński woli raczej chwalić się tymi pozytywnymi kadrami, teraz zamieściła na InstaStory nagranie, jak jedzie autem w możliwie najgorszą ulewę. Padał tak silny deszcz, że widoczność na drodze była mocno ograniczona. Co gorsza, woda zaczęła zbierać się na ulicach. Rozgoryczona anomaliami pogodowymi modelka wyznała, że "przechodzą powódź". To przez to w ostatnim czasie celebrytka nic nie wstawiała na swoje social media.

Dlatego nic nie wstawiam, bo nie da się ani kontentu, ani normalnie pracować w Miami. Przechodzimy powódź tropikalną w Miami. Deszcz 24/7, wichura - napisała.

Caroline Derpieński o sytuacji pogodowej w Miami Instagram@carolinederpienski

W kolejnej relacji Caroline pokazała screen alertu, jaki otrzymała SMS-em. Możemy w nim przeczytać, że sytuacja pogodowa stwarza realne zagrożenie dla życia mieszkańców.

Nie podróżuj, chyba że uciekasz z obszaru zagrożonego powodzią lub objętego nakazem ewakuacji - brzmi fragment ostrzeżenia.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć, aby sytuacja jak najszybciej się ustabilizowała.