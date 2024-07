Agnieszka Kaczorowska i Kamil Kuroczko są nie tylko znajomymi z "Tańca z gwiazdami", ale też tańczą razem na turniejach. Ostatnio w jednym z tygodników pojawiły się informacje, że współpraca nie idzie im jednak zbyt dobrze. Dlaczego?

Zapytaliśmy Agnieszkę Kaczorowską jaka jest prawda i jakie relacje łączą ją z Kamilem Kuroczko?

Kamil po tamtej edycji Tańca z Gwiazdami zaproponował mi powrót do tańca turniejowego i ja się tym pomysłem bardzo zajarałam. I bardzo się przyjaźniliśmy, więc wszystko grało i miało być super.

(...) Prawda jest taka, że pojawiło się w moim życiu, w mojej głowie tyle marzeń i tak mało przestrzeni na nowe projekty. Przychodziło do mnie dużo nowych kuszących propozycji i rzeczy, które spełniają moje kolejne marzenia, więc stanęłam przed takim pytaniem sama do siebie, czy ja chce wracać tam gdzie już byłam czyli do tańców turniejowych. (...) Musical Karol był popychajką, żeby zawiesić treningi do tańca sportowego, bo byłoby to awykonalne. Wiem, że Kamil się trochę zwiódł... - powiedziała nam szczerze Agnieszka Kaczorowska.