Druga edycja programu "Królowa Przetrwania" to prawdziwy hit stacji TVN7. Reality show przyciąga tłumy widzów przed telewizory i nic dziwnego, bo w tym sezonie możemy śledzić poczynania naprawdę barwnych uczestniczek, które doskonale znamy ze świata telewizji czy mediów społecznościowych. W gronie bohaterek drugiej edycji programu znalazły się między innymi Kasia Nast, Marianna Schreiber, Agnieszka Kotońska, Paulina Smaszcz, Eliza Trybała, Ola Tomala czy Agnieszka Kaczorowska.

Ostatnio głośno było wokół tego, że Kaczorowska nie poznała Tomali, gdy weszła do programu, a to bardzo zabolało uczestniczkę. Teraz aktorka postanowiła skomentować całą sytuację i nie ukrywała, że cała "drama" ją nawet... rozbawiła.

Agnieszka Kaczorowska odpowiada na zarzuty Oli Tomali w "Królowej Przetrwania"

Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka z serialu "Klan" i tancerka, jest obecnie gwiazdą drugiego sezonu "Królowej Przetrwania". Produkcja show dba o to, aby bieżące wydarzenia z programu mogły komentować też same uczestniczki i regularnie organizuje z nimi live na Instagramie. Ostatnio gościem live'a była właśnie Agnieszka Kaczorowska, która odniosła się do "dramy" z Olą Tomalą. Przypomnijmy, że Ola bowiem nie kryła rozczarowania, że aktorka jej nie poznała.

(...) Zdziwiłam się, że w ogóle mnie nie poznała. Razem tańczyłyśmy na turniejach tańca, dlatego też zrobiło mi się bardzo przykro. (...) Ona po prostu mnie nie pamięta, nie poznała, czy po prostu udaje, nie wiem... Ona zawsze była taka, że po prostu wysoko nosiła nos i taka trochę ,,co to nie ja''. - mówiła przejęta całą sytuacją Ola

Jak na to odpowiedziała teraz Agnieszka Kaczorowska?

Daję sobie prawo do tego, żeby pewnych ludzi ze swojego życia nie pamiętać. Tańczyłam z wieloma osobami na różnych turniejach. Nigdy nie tańczyłyśmy razem (z Olą - przyp. red.) w klubie, nie przyjaźniłyśmy się, nie byłyśmy blisko. - skwitowała podczas live'a z dziennikarką TVN7, Agnieszka Kaczorowska

Aktorka wbiła również drobną szpilę swojej koleżance z programu i przyznała, że cała sytuacja nawet trochę ją rozbawiła.

Tak pod skórą mnie to, mówię szczerze, trochę bawi, mieć takie poczucie bólu w sobie, tylko dlatego, że ktoś kogoś nie pamięta - dodała

Agnieszka Kaczorowska dała jednak do zrozumienia, że absolutnie jej zachowanie nie było celowe i nie chciała w żaden sposób urazić Oli. Po prostu najzwyczajniej w świecie jej nie pamięta.

A Wy, co sądzicie o całej "dramie"?

Kiedy i gdzie można oglądać program "Królowa Przetrwania"?

Druga edycja "Królowej Przetrwania" wystartowała 6 stycznia 2025 roku o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Kolejne odcinki emitowane są co tydzień, w poniedziałki o tej samej porze. Równocześnie odcinki dostępne są również na platformie streamingowej Max. Kolejny, już piąty odcinek "Królowej Przetrwania" zobaczymy już w najbliższy poniedziałek, 3 lutego. Emocji na pewno nie zabraknie!

