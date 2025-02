Agnieszka Kaczorowska jest jedną z popularniejszych polskich aktorek i tancerek, którą już niebawem będziemy mogli oglądać w "Tańcu z gwiazdami". Ostatnio jednak przechodzi niezwykle trudne chwile. Wszystko zaczęło się od wpisów Marianny Schreiber, która postanowiła ujawnić rzekomo prywatną korespondencję między Kaczorowską a Elizą Trybałą oraz mężczyzną pracującym przy produkcji "Królowej przetrwania". Po chwili milczenia tancerka odważyła się odezwać na Instagramie.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska w centrum skandalu

Agnieszka Kaczorowska znalazła się w ogniu medialnej burzy po publikacjach Marianny Schreiber i Pauliny Smaszcz. Spór celebrytek, który zainicjowany został przez opublikowanie kontrowersyjnych liścików, wprowadził nieoczekiwane napięcie w świat show-biznesu. Na Instagramie Schreiber opublikowała liściki, rzekomo wymieniane przez Kaczorowską z Elizą Trybałą. Co więcej, według Marianny, między tancerką a osobą z produkcji miało dojść do bliższej relacji.

Paulina Smaszcz, komentując sytuację, oskarżyła Kaczorowską o "romansik z żonatym", co dodatkowo podgrzało atmosferę. Po tym, jak ona i Schreiber wytoczyły ciężkie działa, Kaczorowska stała przed dylematem reakcji. Na pewien czas nabrała wody w usta, ale teraz przerwała ciszę.

Agnieszka Kaczorowska pokazała wymowny kadr

Chwilowe milczenie tancerka przerwała nową relacją na InstaStory, publikując późnym wieczorem ujęcie przy ognisku. Ponadto, w komentarzach pod ostatnim postem z córeczkami odpowiedziała na wpis fanki, która okazała jej wsparcie, pisząc:

Aguś, trzymaj się

Kaczorowska zareagowała krótko, ale wymownie, dodając jedynie serduszko. Konflikt w "Królowej Przetrwania" to przykład na to, jak show-biznes i media społecznościowe stają się sceną dla osobistych konfliktów i wyznań. W dobie wszechobecnych platform komunikacyjnych życie prywatne celebrytów nierzadko przenika się z ich publicznymi wizerunkami, co wywołuje emocje wśród fanów.

Eliza Trybała podjęła stanowcze kroki

W aferę wokół Agnieszki Kaczorowskiej wmieszana została również Elizka Trybała, która to według Schreiber, miała zachęcać koleżankę do zdrady. W pierwszej chwili również i ona nabrała wody w usta, jednak czwartkowym wieczorem, w rozmowie z Pudelkiem, zabrała głos, stanowczo wszystkiemu zaprzeczając. Poinformowała również, że nie godzi się na tak skandaliczne pomówienia, dlatego podjęła już kroki prawne.

Marianna próbuje wykreować się na moralny autorytet, choć to ostatnia osoba, która powinna kogokolwiek umoralniać. Swoją działalność opiera na publicznym atakowaniu innych, a jej jedyną motywacją jest pogoń za atencją i komentarzami, które karmią jej ego. (...) Nie pozwolę, by ktoś taki oczerniał moje imię i próbował mnie wmieszać w swoje chore intrygi. Dlatego podjęłam już kroki prawne, a za pomówienia i kłamstwa zostaną wyciągnięte konsekwencje

Wygląda na to, że sprawa zbyt szybko nie doczeka się finału.

Instagram@agakaczor

Instagram@agakaczor

Zobacz także: Filip Gurłacz dobitnie o Agnieszce Kaczorowskiej. Nie ukrywa tego, co dzieje się przed startem "Tańca z gwiazdami"

Reklama

Zobacz także: Karolina Gilon urodziła! Pokazała zdjęcie synka. "Wydarzyło się coś, co przerosło moje oczekiwania"