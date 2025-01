Kate Middleton, księżna Walii, odwiedziła niedawno Royal Marsden Hospital w Londynie. To właśnie tam podzieliła się swoimi przeżyciami związanymi z diagnozą raka w najbliższym otoczeniu. Zwróciła uwagę, jak ogromnym szokiem jest usłyszenie takiej wiadomości i jak trudno jest ją przetworzyć – nie tylko dla osoby chorej, ale dla całej rodziny. Royal Marsden, jako jeden z wiodących ośrodków onkologicznych, stanowi miejsce, gdzie rodziny otrzymują kompleksowe wsparcie. Księżna podkreśliła, jak ważna jest opieka oferowana przez tego typu placówki.

Tak księżna Kate zareagowała na diagnozę raka

We wtorek, 14 stycznia księżna Kate odwiedziła londyński szpital Royal Marsden. To tam przyszła królowa przechodziła chemioterapię po diagnozie raka. Podczas wizyty członkini brytyjskiej rodziny królewskiej podziękowała za opiekę lekarzom. Spotkała się również z pacjentami oddziału onkologicznego.

W rozmowie z magazynem „People” Angela Terry, która spotkała się z księżną Kate tego dnia w szpitalu, zdradziła kulisy wizyty. Ujawniła, że księżna Walii opowiedziała o swojej reakcji na trudną diagnozę. Przyznała, że to było szokujące przeżycie dla niej i jej bliskich.

Słyszałam, jak rozmawiała z kimś o szoku wywołanym diagnozą. Powiedziała: „Tak! Szok – i to nie tylko dla mnie, dla całej rodziny, prawda?” – przekazała Terry.

W dalszej części Terry poinformowała, że ukochana księcia Williama „była tak otwarta” podczas spotkania z pacjentami i personelem. Niedawno okazało się, że księżna Kate w tajemnicy wróciła do szpitala Royal Marsden w Londynie. Podobno tuż przed świętami Bożego Narodzenia przyszła królowa została wprowadzona do kliniki tylnym wejściem, by uniknąć mediów.

Choroba księżnej Kate

Pod koniec marca 2024 roku księżna Kate pokazała się po wielu tygodniach milczenia, które wyraźnie zaniepokoiły jej fanów. Przyszła królowa w opublikowanym w mediach nagraniu ujawniła, że zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Żona księcia Williama poinformowała, że rozpoczęła chemioterapię i na pewien czas zrezygnowała z pełnienia oficjalnych obowiązków.

We wrześniu ubiegłego roku księżna Walii przekazała radosną wiadomość. W obszernym oświadczeniu wyznała, że zakończyła chemioterapię. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie częściej towarzyszyła mężowi podczas wystąpień. Zdaniem ekspertów jednak zamierza unikać długich podróży zagranicznych, by się nie przemęczać.

