Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała smutny wpis na temat swojego zdrowia. Okazuje się, że usłyszała diagnozę, która totalnie ją załamała:

Nasze życie po usłyszeniu mojej diagnozy stanęło w miejscu. Może los chciał, abym się na jakiś czas zatrzymała? - napisała ze wpisie.

Co dzieje się ze zdrowiem Joanny Lazar?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Joanna Lazar o swoim stanie zdrowia: "Nasze życie stanęło w miejscu"

Wydawało się, że Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4" ma szczęśliwe życie. Po programie poznała miłość życia. Wraz z partnerem przeprowadzili się do nowego domu, który urządzili zgodnie ze swoimi marzeniami. Na początku stycznia Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowała roczek córki. Jednak okazuje się, że jednocześnie z pięknymi chwilami w jej życiu rozgrywał się dramat:

Tęsknota, stres, brak powietrza… Wszystko idealnie zaplanowane na pierwsze półrocze powrót do pracy, wyjazdy, spotkania towarzyskie, a jedna wizyta u specjalisty burzy harmonię życia. Nasze życie po usłyszeniu mojej diagnozy stanęło w miejscu. Może los chciał, abym się na jakiś czas zatrzymała? - zaczęła swój wpis.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że usłyszała od lekarza druzgocącą diagnozę. We wpisie nie wyjaśniła jednak, co dokładnie jej dolega. Nie ulega jednak wątpliwościom, że jest to coś poważnego. Joannie trudno jest się z tym pogodzić i wnioskując po wpisie, nie przebywa aktualnie w domu z rodziną:

Załamanie, płacz i nieprzespane noce nie pomagają Mi dojść do pełni sił, ale nie poddaje się. Najgorsze są noce, kiedy zapada cisza, a w głowie miliony myśli. Zastanawiam się czy choroba to kara? Jakie jest Wasze zdanie? Z każdym dniem jestem bliższa powrotu do domu…

#silnakobieta #kobieta #innyświat #wiara #czas #tęsknota

Instagram @asia_lazar33

Internauci są poruszeni wyznaniem Joanny ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia" o chorobie. Życzę jej zdrowia:

- Siły❤️ kochana czekamy na ciebie ❤️❤️❤️❤️ - napisała Agnieszka Łyczakowska

- Gdyby świat karał to nie byłoby tyle zła. To nie kara tylko tak po prostu się stało. Nie ma co rozkminiać tylko brać się do roboty. A kiedy będzie brak sił mieć kogoś kto będzie obok, na kogo zawsze możesz liczyć aby po chwili słabości znów stawić czoła. Pamiętaj, że działania i załamania zawsze idą w parze i jest to normalne. Trzymaj się.🤞🍀❤️ - napisał Piotr Mosak, ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

- Kochana dasz radę ❤️ wierze w Ciebie, jesteś silna 💪🏼

- Coś poważnego? Dużo zdrówka! ❤️

My również życzymy Joannie Lazar szybkiego powrotu do zdrowia i dużo siły.

