"Hotel Paradise 4": Wiktoria usłyszała druzgoczącą diagnozę: "Jestem przerażona"

Wiktoria z "Hotelu Paradise" przechodzi ciągłe metamorfozy. Ciemne włosy to jeszcze nic, zobaczcie, co zrobiła z zębami! Lepiej?

Wiktoria z "Hotelu Paradise" pochwaliła się kolejną zmianą w wyglądzie! Niedawno zdecydowała się przefarbować włosy na brąz, zapowiedziała poprawki po operacji biustu, rozpuszczenie kwasu z ust, jednak tym razem zaskoczyła czymś zupełnie nowym... Chodzi o jej zęby: Pani Agata pracowała nad moimi zębami dobre kilka godzin - wyznała na Instagramie Co takiego zmieniła uczestniczka "Hotelu Paradise"? Zobaczcie, jak teraz wygląda! "Hotel Paradise": Wiktoria pokazała nowe zęby Wiktoria to zdecydowanie najbarwniejsza postać 4. sezonu "Hotelu Paradise". Początkowo trudno jej było odnaleźć się w grupie, była nieakceptowana i doszło nawet do nękania uczestniczki przez kolegów z programu. Po jednej, szczególnie kontrowersyjnej Pandorze, gdzie doszło do linczu na Wiktorii , głos zabrał nawet sam TVN . Jednocześnie Wiktoria była jedyną uczestniczką w sezonie, którą przywrócono do programu aż dwa razy , tym samym dostała dwie szanse na ratowanie swojego związku z Miłoszem, którego poznała na planie. Napięta sytuacja wokół emisji "Hotelu Paradise" i pozostawiające sobie wiele do życzenia relacje z uczestnikami, spowodowała, że Wiktoria opublikowała szokujące nagranie, w którym przyznała, że po programie leczy się psychiatrycznie . Pokazała również jak przyjmuje leki, a chwilę później oznajmiła, że nie będzie już więcej oglądała "Hotelu Paradise" i wypowiadała się na jego temat. Zaskoczyła jednak widzów innymi wyzwaniami. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Widzowie rozwścieczeni powrotem Wiktorii i Miłosza. "Żenujące" - komentują Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" po udziale w show zdecydowała się na kolejne zmiany w wyglądzie. Niedawno wyznała fanom,...