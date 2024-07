Stało się - po 30 latach z pracą w Telewizji Polskiej żegna się Maciej Kurzajewski. Na Instagramie dziennikarza pojawiło się długie oświadczenie, w którym Maciej dziękuje wszystkim, z którymi miał okazję współpracować. Choć ten fakt można było przewidzieć już jakiś czas temu, dla fanów prezentera jest to i tak przykra wiadomość. Komentarze są jednoznaczne!

Po zmianie władz państwowych w TVP dzieje się rewolucja - ze stacją żegnają się dotychczasowe gwiazdy - zaczęło się od "czystek" w programach informacyjnych takich jak "Wiadomości" czy "Pytaniu na śniadanie" - kilka miesięcy temu niemal wszyscy prezenterzy stracili swoje stanowiska, w tym także Maciej Kurzajewski. Choć ukochany Kasi Cichopek zniknął ze śniadaniówki, to wciąż prowadził i komentował najważniejsze wydarzenia sportowe - tak jak teraz w przypadku EURO 2024! Jednak i ten etap w jego życiu właśnie się zakończył - Maciej Kurzajewski pożegnał się z TVP:

Na komentarze zasmuconych fanów oraz jego kolegów po fachu nie trzeba było długo czekać.

Maciejka! Love Cię i trzymam kciuki za dalszą drogę! Dziękuję za nasze wszystkie wspólne programy - to była wielka przyjemność i radość w czystym wydaniu. Jesteś pro a Twoje poczucie humoru bezcenne!

Ale to nie wszystko!

Wśród komentujących znaleźli się również Aleksander Sikora czy Monika Pyrek:

Wśród wpisów nie brakuje również gorzkich słów od fanów Macieja i zdecydowanych antyfanów zmian w TVP: