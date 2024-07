Podczas pogrzebu Witolda Pyrkosza Kacper Kuszewski mówił:

(...) Wszyscy, którzy znali pana Witka, bądź z nim współpracowali, świetnie wiedzą, że większość z tych żartów nie nadawałaby się do zacytowania podczas dzisiejszej uroczystości. Sprawiało mu ogromną frajdę, takie balansowanie na granicy i sprawdzanie, jak daleko może się posunąć z tymi żartami, zwłaszcza w stosunku do pań. Uwielbialiśmy go za to! Robił to z ogromnym wdziękiem i był z tym mistrzem. Wiele żartów, które w ustach kogo innego uznane by już zostały za niestosowne, w jego wydaniu ciągle nas bawiło.