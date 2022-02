Witold Paszt z wnuczką na planie "The Voice Senior": "Najsłodsze wsparcie na świecie"

W formatach "The Voice" w tym roku nie brakuje zaskoczeń! Poznaliśmy już pełny skład jury "The Voice of Poland" , a teraz media właśnie obiegła informacja dotycząca oficjalnego składu jurorskiego w programie "The Voice Senior". Pojawiły się dwa nowe nazwiska! Kto będzie oceniał dojrzałych wokalistów w tym talent show? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Oficjalnie! Znamy pełen skład jury "The Voice of Poland"! Wielki powrót plus nowe nazwisko! Oficjalnie: Znamy wszystkich trenerów "The Voice Senior"! Pojawiły się nowe nazwiska! Już za kilka tygodni znów będziemy mogli oglądać wokalne zmagania wokalistów w każdym wieku! A to wszystko na antenie TVP2 dzięki programom "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, kto zasiądzie w jury najstarszego formatu, czyli "The Voice of Poland". W składzie jurorskim znaleźli się Tomson i Baron, Edyta Górniak , Michał Szpak oraz Urszula Dudziak, która wcześniej zasiadała w "The Voice Senior". Z tego też względu od razu było wiadomo, że w "The Voice Senior" na pewno pojawi się nowa gwiazda. Teraz, kiedy otrzymaliśmy już oficjalne informacje okazało się, że w drugiej edycji show zabraknie również Marka Piekarczyka. Jak zatem będzie wyglądał pełen skład? W drugiej edycji "The Voice Senior" ponownie zobaczymy Andrzeja Piasecznego oraz Alicję Majewską . Nowymi jurorami zostali zaś Witold Paszt oraz Izabela Trojanowska . To właśnie ten skład wybierze najlepiej śpiewające osoby po 60. roku życia! Ale to niejedyne zmiany w "The Voice Senior". Jak już wcześniej było wiadomo, w roli prowadzącego zabraknie Tomasza Kammela, a jego miejsce...