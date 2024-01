Śmierć Witolda Paszta dla wszystkich była wielkim szokiem i bolesnym ciosem. Wokalista cieszył się ogromną popularnością, a prowadzone przez niego konto na Instagramie pozwalało mu jeszcze bardziej zbliżyć się do fanów. Od czasu jego odejścia, na profilu sporadycznie pojawiały się nowe posty, a teraz wrzucono kolejny. Ten jednak jest szczególnie wyjątkowy.

Reklama

Wzruszający widok na profilu Witolda Paszta

Był członkiem i założycielem grupy muzycznej VOX, a hity takie, jak "Bananowy song" czy "Rycz, mała rycz" nucono w całej Polsce. Witold Paszt był także jurorem w "The Voice Senior", czym zaskarbił sobie jeszcze większą sympatię odbiorców. 19 lutego 2022 roku media obiegła jednak wstrząsająca wiadomość o nagłej śmierci artysty.

Wczoraj, późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej ukochanej żony, odszedł nasz tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, artysta w pełnym znaczeniu tego słowa - przekazały wówczas jego córki.

Po wokaliście zostały więc wspomnienia i m.in. profil na Instagramie, który za życia chętnie prowadził. Co ciekawe, po jego śmierci kontem zaopiekowały się córki, które co jakiś czas publikują tam nowe posty. Teraz wrzuciły kolejny, a miały do tego wyjątkowy powód.

Witold Paszt AKPA/Jacek Kurnikowski

Zobacz także: Nie żyje mama Tomasza Stockingera. Ostatnie lata nie oszczędzały Barbary Barskiej

Na profilu pojawiło się zdjęcie Witolda Paszta z wnukami z okazji Dnia Dziadka. Maciej i Nadia dla wokalisty byli oczkiem w głowie, a on z całych sił starał się pielęgnować tę więź. Pod rozczulającymi fotografiami możemy przeczytać m.in.:

Zobacz także

Dziadzio Wicio. Wspomnienie

Reklama

Widok chwycił za serca odbiorców. Ci przyznali zgodnie, że brak Witolda Paszta wciąż jest mocno odczuwalny i bolesny.

Brakuje Pana Witka w ''The Voice''... Bardzo brakuje

Panie Witku, pozostawił pan piękne wspomnienia na tych zdjęciach

Wielki żal

Pan Witold to był wielki człowiek. Brakuje go

Pamięć i żal