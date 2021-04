Żona wciąż nie pogodziła się ze śmiercią Witolda Pyrkosza. Gwiazdor "M jak miłość" odszedł 4 lata temu

Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Jego odejście poruszyło miliony widzów i fanów talentu aktora, a przede wszystkim najbliższych aktora. W czwartą rocznicę śmierci w rozmowie z "Faktem" Witolda Pyrkosza wspomina żona, Krystyna Pyrkosz. Ich małżeństwo trwało ponad 50 lat. Do dziś wdowa nie może pogodzić się z tą stratą...

Witold Pyrkosz zmarł w wieku 90 lat cztery lata temu. Jego żona Krystyna do dziś nie pogodziła się z tą śmiercią. Jak mówi w najnowszym wywiadzie, w jej przypadku czas ani trochę nie leczy ran.

Bardzo mi męża brakuje. Choć nie ma go ze mną już cztery lata, to ciągle w to nie mogę uwierzyć, że odszedł i nie mogę sobie z tym poradzić. Czas w moim przypadku nie zabliźnia ran. Przecież byliśmy razem ponad 50 lat, całe moje dorosłe życie. On zawsze był ze mną. Wszystko mi go w domu przypomina - mówi w wywiadzie z "Faktem".