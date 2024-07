Dziś rano doszło do wypadku w którym ucierpiała Justyna Steczkowska! W prawidłowo jadącą artystkę uderzył bus, który wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Na miejsce wypadku przyjechała karetka, która zabrała Steczkowską do szpitala przy ulicy Barskiej. Według informacji „Faktu” w wyniku silnego zderzenia Steczkowska ma poprzestawiane kręgi szyjne i obecnie przebywa na oddziale ortopedycznym.

- Trwają czynności policyjne, na razie traktowane jest to jak zwykły wypadek, jedna osoba trafiła do szpitala- potwierdza doniesienia tabloidu rzecznik policji w Pruszkowie, podkomisarz Dorota Nowak.

Życzymy zdrowia i trzymamy kciuki za Justynę Steczkowską!

Reklama