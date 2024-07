1 z 6

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wyjechali razem na wakacje, żeby omówić sprawę podziału majątku? Takie rewelacje podaje "Fakt". Jakiś czas temu diwa ogłosiła separację z mężem po 17 latach małżeństwa. Mówi się jednak, że rozwód tej pary jest już przesądzony. Ponadto, dziennik spekuluje, że ich rozstanie jest wynikiem coraz bliższej relacji Steczkowskiej z menadżerem.

Justyna Steczkowska dzieli majątek z mężem?

Według dziennika, majątek Justyny i Macieja jest wart ponad 10 mln złotych. Para przed ślubem nie podpisała ponoć intercyzy, przez co po ewentualnym rozwodzie będą musieli podzielić go po połowie. Do podziału jest m.in. ich wielka posiadłość w Radziejowicach pod Warszawą, 120-metrowy loft w Żyrardowie oraz mieszkanie w Warszawie. Każde z nich zachowałoby swój samochód. Według "Faktu" Justyna i Maciej sprawy związane z podziałem majątku omawiali na rodzinnych wakacjach w Turcji. Głos w sprawie zabrał nawet... menadżer Justyny, Łukasz Wojtanowski:

Wszelkie decyzje zapadną po długim weekendzie – powiedział dziennikowi.

Czy Justyna będzie gotowa skomentować te informacje? Od momentu głośnego oświadczenia diwa nie zabrała głosu w sprawie.

