Ostatnie dni są dla Kasi Cichopek naprawdę intensywne, bo prosto z przyjęcia weselnego kolegi z planu "M jak miłość", musiała spakować walizki i udać się na lotnisko. Po kilku godzinach rozpoczęła nadawanie ze słonecznego Egiptu, skąd też podzieliła się wspaniałą informacją. To ważny moment w jej życiu!

Kasia Cichopek ogłosiła nowinę!

W miniony weekend obserwowaliśmy, jak Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski bawili się na weselu Rafała Mroczka. Całe wydarzenie było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, bowiem gwiazdor nie tylko nie zdradzał, że zamierza się pobrać, ale i utrzymywał w tajemnicy, że w ogóle jest zakochany! Poruszenie było więc całkiem spore.

Sama Kasia Cichopek szybko jednak musiała przejść do dnia codziennego, bo już następnego dnia czekał ją lot do Egiptu. Na szczęście nie kazała fanom długo czekać i prędko podzieliła się pierwszymi kadrami. W związku ze startem własnego podcastu "Serio?" aktorka z pewnością ma ostatnio dużo pracy, dlatego odrobina odpoczynku niewątpliwie pomoże jej naładować baterie. Tak przynajmniej sądziliśmy.

Kasia Cichopek

Szybko okazało się, że Kasia nie do końca poleciała tam w celach relaksacyjnych, choć i tego najpewniej nie zabraknie. Przyznała, że podróż jest efektem współpracy z jednym z biur podróży, ale to jeszcze nie wszystko. Pod najnowszym postem zdradziła, że została wyróżniona na tle polskich prezenterek i już niebawem poprowadzi w Egipcie doroczną uroczystą galę!

To kolejna zagraniczna praca, bowiem warto wspomnieć, że w grudniu ubiegłego roku aktorka poleciała aż do Stanów Zjednoczonych, by tam poprowadzić bożonarodzeniowe koncerty dla Polonii. Niewiele gwiazd może liczyć na takie wyróżnienie, zatem Cichopek naprawdę może być z siebie dumna.

Kasię zapewne cieszy takie zainteresowanie jej osobą, ponieważ po nagłym zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" fani zaczęli martwić się o przyszłość jej kariery. Poza "M jak miłość" nie mamy zbyt wielu okazji, by zobaczyć ją na ekranie, dlatego takie współprace pomagają jej jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.

Facebook/Katarzyna Cichopek