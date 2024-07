1 z 9

W czwartek wieczorem Justyna Steczkowska wydała oświadczenie na Facebooku, w którym poinformowała, że jest w separacji z mężem Maciejem Myszkowskim. Para zdecydowała się na rozstanie po 17 latach małżeństwa! Jak gwiazda tłumaczyła decyzję, którą podjęli z mężem?

Po 17 latach cudownego małżeństwa - w przyjaźni z Maćkiem - postanowiliśmy dać sobie czas na to, aby w trakcie separacji przemyśleć i zdecydować, czy rozłączyć naszą wspólną drogę na dwie osobne (miejmy nadzieję, że równie szczęśliwe ścieżki). Każde z nas pragnie realizować się inaczej. Prosimy Was w tym okresie o uszanowanie naszej decyzji i prywatności w trosce o dobro dzieci, które obydwoje kochamy nad życie - napisała Justyna Steczkowska.

Polecamy: Zostańmy przyjaciółmi... czy to możliwe po zerwaniu?

Oświadczenie Justyny wywołało sporo emocji w mediach, dlatego pojawiło się wiele publikacji na ten temat. Jedna z nich znalazła się na serwisie Pudelek, który napisał, że najstarszy syn pary - Leon jest wściekły na mamę i wyprowadził się do ojca! Informator portalu powiedział, że Leon nie chce rozmawiać z mamą i zupełnie się od niej odciął. Co na to Steczkowska? Justyna nie skomentowała tych informacji, ale za to zrobił to sam Leon! Co napisał? Zobaczcie na kolejnym slajdzie!

ZOBACZ: Leon, Staś i Helenka - dzieci Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego. Co o nich wiemy?