Z ostatniej chwili! Justyna Steczkowska rozstała się z mężem, Maciejem Myszkowskim! Para, po 17 latach małżeństwa, postanowiła rozstać się, by mieć czas na przemyślenie dalszego życia. Gwiazda wydała oświadczenie w tej sprawie.

Prosi bliskich i fanów o uszanowanie tej decyzji i nie nękanie jej telefonami:

Droga Rodzino, kochani przyjaciele, znajomi, fani i media...

Życie to nieustanny ruch, taniec chwil, tornado zmian! Nic nie jest dane człowiekowi na zawsze... Z każdym dniem dojrzewamy, rośniemy w sobie, podejmujemy decyzje. To często sprawia, że z czasem nasze relacje zmieniają się i nawet w najbardziej udanych związkach uczucia podlegają przemianie. Po 17 latach cudownego małżeństwa - w przyjaźni z Maćkiem - postanowiliśmy dać sobie czas na to, aby w trakcie separacji przemyśleć i zdecydować, czy rozłączyć naszą wspólną drogę na dwie osobne (miejmy nadzieję, że równie szczęśliwe ścieżki). Każde z nas pragnie realizować się inaczej. Prosimy Was w tym okresie o uszanowanie naszej decyzji i prywatności w trosce o dobro dzieci, które obydwoje kochamy nad życie. Mamy nadzieję, że nasza sytuacja znajdzie w Was zrozumienie i otrzymamy potrzebny nam obydwojgu czas. Prosimy również o nienękanie telefonami naszych rodzin i przyjaciół.

Dziękujemy za wsparcie, przyjaźń i trzymajcie za nas kciuki!

Justyna Steczkowska & Maciek Myszkowski - pisze Justyna Steczkowska na Facebooku.