Katarzyna Nosowska przekazała swoim fanom niezwykle przykrą wiadomość – zmarła jej ukochana mama. Artystka poinformowała o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Matka Katarzyny Nosowskiej miała 77 lat.

Katarzyna Nosowska w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych podzieliła się smutkiem po stracie matki. Słowa artystki, choć bardzo krótkie, to są pełne smutku oraz tęsknoty za ukochaną osobą.

Wokalistka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak ważna była dla niej relacja z matką. Ich więź była silna, choć nie zawsze łatwa, a wspólne chwile stanowiły dla niej ogromną wartość. Teraz Katarzyna Nosowska przeżywa niezwykle trudny czas, a jej fani mocno ją wspierają.

Krystyna Nosowska jest matką Katarzyny Nosowskiej, znanej polskiej wokalistki i autorki tekstów. Pani Krystyna zyskała sympatię fanów dzięki swojemu stylowi i charyzmie, które córka często podkreśla w mediach społecznościowych.

Relacja między Katarzyną a Krystyną Nosowską przeszła różne etapy. W jednym z wywiadów artystka przyznała:

Moja krucha, maleńka Mama. Płaczę kiedy to piszę, bo odkąd rozplątałam supełki pretensji, jedyne co czuję to miłość i wdzięczność. Obie się starałyśmy sprostać roli matki, obie mamy dzieci, które nasze wysiłki oceniały raz lepiej raz gorzej.

wyznała na Instagramie Katarzyna Nosowska w 2023 roku.