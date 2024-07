Justyna Pawlicka to z pewnością jedna z modelek startujących w show "Top Model", która nie zmarnowała swojej szansy po zakończeniu programu. Przez ostatni rok często widywaliśmy ją zarówno na salonach, jak i seksownych sesjach zdjęciowych, a nawet wybiegach. Ostatnio kusiła w bardzo zmysłowej bieliźnie. Przypomnijmy: Najseksowniejsza Top Model pręży się w bieliźnie. Gorące zdjęcia Pawlickiej

Ostatnio celebrytka nie udzielała się już tak aktywnie w mediach, zrobiło się też ciszej na jej Facebooku. W końcu jednak Justyna przerwała milczenie, ale nie miała do przekazania dobrych wiadomości. Pawlicka poinformowała, że kilka dni temu miała groźny wypadek samochodowy. Szczęśliwie, skończyło się tylko na potłuczeniach, ale modelka najadła się sporo strachu. Skłoniło ją to do głębszych refleksji i mocno apelowała, aby pamiętać o zapinaniu pasów podczas jazdy. Stwierdziła też, że tak traumatyczne przeżycie to doskonały moment na życiowe zmiany.



Po dość poważnym wypadku jakiego doświadczyłam kilka dni temu polecam wszystkim zapinanie pasów nie ważne jak krótką przebywacie drogę .. Pozdrowienia z guzem na czole ale na szczęście tylko guzem dla wszystkich tych którzy pomimo wszystko we mnie wierzą Dziękuję Wam za to. Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku. .. Czasu nie cofniemy i pewnych zdarzeń w swoim życiu też . Nadszedł moment aby coś zmienić ale w tym lepszym kierunku - napisała na Facebooku Justyna.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

