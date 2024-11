Julia Żugaj w "Tańcu z gwiazdami" idzie jak burza. Influencerka doskonale spisuje się na parkiecie tanecznego show od pierwszego odcinka, a do tego może liczyć na ogromne wsparcie ze strony swoich wiernych fanów. Nic więc dziwnego, że młoda gwiazda dotarła do samego finału programu! Oczywiście tego sukcesu nie osiągnęłaby bez pomocy swojego tanecznego partnera, Wojciecha Kuciny. Wygląda na to, że tę dwójkę połączyła naprawdę niesamowita więź, bo właśnie na InstaStories Julii wylądowały ich zaskakujące, wspólne kadry. Nie uwierzycie, na co zdecydowała się influencerka i jej taneczny partner. Zrobili to razem!

Reklama

Nie do wiary, co połączyło Julię Żugaj i Wojciecha Kucinę

Już w najbliższą niedzielę finał 15. edycji uwielbianego przez widzów tanecznego show z udziałem gwiazd! Po tym, jak Majka Jeżowska pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami" w półfinałowym odcinku, w walce o kryształową kulę pozostali Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Ostatnia z wymienionych par niewątpliwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów nie tylko za sprawą ich brawurowych występów na parkiecie. W ostatnim czasie wśród fanów pojawiły się bowiem plotki, że Julię i Wojciecha mogło połączyć coś więcej! Wszystko przez doniesienia, że ta dwójka chodzi po studiu "Tańca z Gwiazdami" trzymając się za rękę.

Julia Żugaj ostatnio jednak zdementowała plotki, że łączy ją z tancerzem więź romantyczna i dodała, że trzymanie się za rękę jest jedynie oznaką wsparcia i wzajemnego zrozumienia. Tymczasem jednak nowe kadry, które pojawiły się na Instagramie influencerki, niewątpliwie znów mogą podgrzać emocje w tym temacie. Wszystko przez to, że Julia Żugaj i Wojciech Kuciana zrobili sobie wspólnie tatuaże!

Instagram/juliazugaj

Taneczna para póki co nie zdradziła, na jaki wzór tatuażu się zdecydowała. Niemniej jednak taka pamiątka na zawsze połączy już Julię i Wojciecha i będzie przypominać o ich niesamowitej przyjaźni, która zrodziła się dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". A skąd w ogóle wziął się pomysł na to, by zrobić wspólne tatuaże? Julia i Wojciech obiecali bowiem fanom, że gdy przejdą do finału, wykonają wybrane przez internautów wyzwanie i stanęło właśnie na tatuażu. Ciekawe, czy taneczna para zdecyduje się nim pochwalić!

fot. Instagram/juliazugaj

A Wy, kibicujecie Julii i Wojciechowi w "Tańcu z gwiazdami"? Myślicie, że to właśnie oni sięgną po kryształową kulę 15. edycji tanecznego show?

Reklama

Zobacz także: Majka Jeżowska szczerze o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". "Ten program wymaga dużo pracy i wyrzeczeń"