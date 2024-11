Klaudia Halejcio odnalazła szczęście u boku Oskara Wojciechowskiego, z którym ma córeczkę Nel. Para szykowała się do ślubu i już wszystko było dopięte niemalże na ostatni guzik. Niestety, ceremonia się nie odbyła, a teraz Klaudia Halejcio wyjawiła całą prawdę!

Klaudia Halejcio jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w kraju. Jej nazwisko znają wszyscy, a to za sprawą mediów społecznościowych, na których Klaudia jest bardzo aktywna. Wykorzystując swoje doskonałe umiejętności aktorskie Klaudia Halejcio dodaje na swój Instagram śmieszne filmiki, które bawią do łez. Fani uwielbiają również kadry z jej życia codziennego, gdzie swój czas spędza z mamą, córką i narzeczonym.

Mimo wielu obowiązków Klaudia Halejcio miała w te wakacje wziąć ślub i zorganizować wesele. Przebieg przygotowań relacjonowała w sieci i mówiła wówczas, że nie ogranicza się do jednej sukni, a wszystkie kreacje są w fazie szycia. Wynajęła nawet wedding plannerkę, która miała pomóc w przygotowaniach tak, aby wszystko wyszło perfekcyjnie. Fani z zapartym tchem śledzili social media Klaudii, aby zobaczyć kadry z tego magicznego dnia. Niestety do tej pory się nie doczekali, a influencerka w tym temacie postanowiła milczeć. Dopiero teraz w wywiadzie dla pomponika wyjawiła cała prawdę:

Żeby tak to ładnie opowiedzieć to przygotuję materiał, który się u mnie pojawi na kanale i opowiem tę całą historię. To jest bardzo długa historia, złożona i zawiła

Fani mogli czuć się zaniepokojeni, jednak Klaudia Halejcio szybko uspokoiła sytuację i przyznała, że ślub się odbędzie, ale w innym terminie niż planowała: