Klaudia Halejcio, znana aktorka i influencerka, cieszy się nieustającym zainteresowaniem mediów. Choć niedawno musiała odwołać ślub, jej narzeczony Oskar zdecydował się jej dać luksusowy prezent. Na co postawił? Padniecie!

Klaudia Halejcio oraz jej narzeczony, Oskar Wojciechowski w wakacje mieli stanąć na ślubnym kobiercu. Para planowała uroczystość, która miała być jednym z najważniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie, jednak niespodziewanie wszystko odwołano. Powód tej decyzji owiany jest tajemnicą, a jak donosi "Pomponik" kryje się za tym smutna historia. Do tej pory zakochani nie zdradzili, o co chodzi, jednak Halejcio w jednym z wywiadów przyznała, że ślub się odbędzie, tylko w innym terminie.

Ślub będzie, ale w innym terminie. Wszystko jest przygotowane, tylko ze zmianą daty. Myślę, że najbardziej Oskar przeżył to i to jest takie smutne

Choć ślub został odłożony w czasie, narzeczony Klaudii, Oskar, wciąż pokazuje, jak wiele dla niego znaczy ich relacja. Niedawno zaskoczył aktorkę wyjątkowym "prezentem ślubnym" – luksusowym Porsche Taycan 4S, którego ceny rozpoczynają się od 550 tys. zł.

Ukochany Klaudii Halejcio zdecydował się na auto w błękitnym kolorze z szeregiem spersonalizowanych udogodnień. Gest ten miał być dowodem jego miłości i wsparcia, a moment przekazania samochodu został uwieczniony na nagraniu, które wzruszyło zarówno samą Klaudię, jak i jej fanów.

Co ciekawe to nie pierwszy tak drogi podarek, który aktorka otrzymała od swojego ukochanego.

To nie jest mój pierwszy zakup samochodu dla Klaudii, bo niecałe pięć lat temu, jak się poznaliśmy i byliśmy w zasadzie w związku dwa miesiące, postanowiłem: tak, to jest kobieta życia. Ma urodziny we wrześniu, poznaliśmy się ledwie w lipcu i mówię: tak, kupię jej mercedesa, na pewno jej się przyda, bo wiem, że zastanawiała się, mówiła, że potrzebuje nowego samochodu. Pytałem się znajomych, czy to dobry pomysł - oczywiście każdy mi odradził, mówili, że jestem wariatem

- mówił Oskar na nagraniu.