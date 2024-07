Wyobrażacie sobie Joannę Krupę w reklamie parówek? My nie. Ona pewnie tym bardziej.

Na zabawny pomysł wpadli producenci spotu do Berlinek po amerykańsku. W ich nowym filmiku pojawiają się cztery dyskutujące o modzie parówki. Nagle zjawia się jeszcze jedna - owinięta bułką z hot doga z blond włosami na głowie. Parówka zaczyna przemawiać do swoich koleżanek z angielskim akcentem, łudząco podobnym do tego, jaki ma Joanna. Nawet sposób przywitania się blond parówki z pozostałymi przypomina to, jak gwiazda „Top Model” wita uczestniczki programu.

Firma, która przygotowała reklamę, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl podkreśla, że podobieństwo parówki do Joanny Krupy nie było zamierzone.

Doprawdy? Ciekawe, czy gdy Joanna Krupa zobaczy się w roli parówki będzie się śmiać, czy raczej... rzuci mięsem.

