Pożary w rejonie Kalifornii w Stanach Zjednoczonych nie słabną, a skala zniszczeń jest porażająca. Tysiące mieszkańców musiało ewakuować się i zostawić swoje domy, a niszczycielski żywioł nie oszczędził nawet gwiazd... Teraz głos w sprawie zabrała Joanna Krupa, której te tereny są szczególnie bliskie. Wyjawiła, jak wygląda sytuacja za oceanem i podzieliła się osobistą historią. Aż włos jeży się na głowie!

Joanna Krupa od lat jest związana ze Stanami Zjednoczonymi i nie ukrywa, że to właśnie ten kraj jest bardzo bliski jej sercu - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Niestety, ostatnie wydarzenia związane z niszczycielskimi pożarami nie pozwalają modelce spać spokojnie. Jak mówi Joanna Krupa, trudno pojąć to, co dzieje się w rejonie Kalifornii.

Modelka określiła ostatnie wydarzenia jako "katastrofę" i "tragedię jak z horroru". Jest wstrząśnięta skalą pożarów i zniszczeń:

To, co się tutaj dzieje, w Kalifornii, Los Angeles, to jest katastrofa, tragedia. Najgorsze, co widziałam, odkąd się wyprowadziłam z Polski w 1999 roku. Serce mi pęka, jak na to patrzę, całe Pacific Palisades przy Malibu jest zniszczone. To wygląda jak z filmu, najgorszego horroru

- mówi ''Pudelkowi'' przejęta Krupa.