Radosna Joanna Krupa przyłapana na planie nowego show. Zaczęła już nowy rozdział po rozstaniu?

Charakterystyczny akcent i łamana polszczyzna, w którą wplata anglojęzyczne zwroty, są jej znakiem rozpoznawczym. Widzowie znają Joannę Krupę głównie z show „Top Model”. W jej życiu zawodowym szykuje się jednak spora zmiana – chce spróbować sił jako producentka. To nie wszystko, bo Joanna planuje też rewolucję w życiu prywatnym. W szczerej rozmowie z "Party" Krupa wyznała, że wspólnie z mężem Douglasem Nunesem myślą o powiększeniu rodziny! Marzą o drugiej córce czy o synu? Joanna Krupa i Douglas Nunes pokonali małżeński kryzys? Po rozwodzie z pierwszym mężem Romainem Zago, Joanna Krupa związała się z amerykańskim biznesmenem Douglasem Nunesem. Po kliku miesiącach związku zakochani mieli pewność, że chcą razem spędzić życie, dlatego zdecydowali się na ślub! Krupa wyszła za mąż za Nunesa 4 sierpnia 2018 roku. Uroczystość odbyła się w Krakowie, a sakramentu w kościele udzielał im zaprzyjaźniony ksiądz Paweł Krężołek. Była to druga ceremonia, bo kilka tygodni wcześniej Joanna Krupa i Douglas Nunes wzięli ślub cywilny w Stanach Zjednoczonych . Rok później przyszła na świat ich ukochana córeczka Asha-Leigh. Dziewczynka urodziła się 2 listopada 2019 roku o godzinie 17:50, a szczęśliwa mama podzieliła się tym wyjątkowym momentem z fanami na Instagramie, publikując zdjęcie swojego szczęścia. Wkrótce Asha skończy trzy lata, dlatego Joanna i Douglas uznali, że to dobry czas, by pomyśleć o rodzeństwie dla córeczki. Zobacz także: Joanna Krupa chce ochrzcić córkę w rzece Jordan! "To by był niesamowity moment" Nie była to łatwa decyzja, bo jeszcze niedawno Krupa i Nunes mieli w związku poważny kryzys . Modelka nie ukrywała, że trudno im było się dogadać, dlatego zdecydowali się z mężem pójść na...