Relacja Joanny Krupy z córeczką Ashą Leigh rozczula wszystkich. Niedawno dziewczynka świętowała już swoje pierwsze urodzinki i tym razem modelka zdecydowała, że chce większość dekoracji przygotować sama. Okazało się, że organizacja takiej imprezy to nie lada wyzwanie:

Joanna Krupa wyprawiła córce bajkowe urodziny. Tuż po podzieliła się zdjęciami w sieci. Nie brakowało kolorowych balonów czy wymarzonego jednorożca Ashy. 5-latka pozowała w towarzystwie obojga rodziców. Chociaż Joanna Krupa i Douglas Nunes nie są już razem, to odkładają na bok wszelkie swoje wzajemne uprzedzenia i pozostają w przyjaźni dla dobra swojej córeczki. Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Joanną Krupą. Zdradziła nam, jak wyglądały kulisy organizacji imprezki urodzinowej dla jej 5-letniej córeczki: