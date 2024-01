Joanna Krupa podzieliła się właśnie pięknymi wieściami. Okazuje się, że skupiła się na pierwszym wspólnym projekcie z małą Ashą. Mama postanowiła wykorzystać miłość dziewczynki do śpiewania i wraz z nią założyć edukacyjny kanał polsko-angielski, na którym Asha będzie uczyć się polskiego, jednocześnie ucząc inne dzieci angielskiego.

Dla mnie jako matka było to ważne, bo wiem, że mój polski nie jest perfekcyjny

Joanna Krupa dzieli życie pomiędzy Stany Zjednoczone a Polskę. Wszystko dla córeczki. Asha często przylatuje z mamą do Polski, mają tutaj nawet już swoje ulubione miejsca. Zdarzyło się też, że dziewczyna towarzyszyła mamie w pracy. Podczas jednej z konferencji prasowych Joanna Krupa zabrała córeczkę na ściankę. Mała doskonale wiedziała jak pozować, a przed kamerami czuła się jak ryba w wodzie. Nawet jej znana mama była zdziwiona, że malutka nie miała w sobie ani odrobiny tremy. Już wtedy w wywiadach Joanna Krupa opowiadała, że mała Asha uwielbia śpiewać. Modelka postanowiła wykorzystać pasję córeczki i stworzyć z nią edukacyjny projekt. Joanna Krupa i Asha otworzyły kanał na Youtubie, gdzie wraz z Ashą uczą się i śpiewają piosenki po polsku i po angielsku.