Joanna Krupa od kilku tygodni pracuje w Polsce nad nową edycją "Top Model". Jej mąż, Romain Zago na stałe przebywa w Miami, gdzie ma swoją sieć klubów. Małżonkowie więc nie spędzają za dużo czasu razem. Zobacz: Joanna Krupa na zakupach z mężem w Bervely Hills. Para jak z obrazka! PAPARAZZI

Reklama

Niedawno mąż przygotował dla niej niezwykły prezent - trzymiesięczne wakacje w różnych krajach w najlepszych hotelach. Miał w tym jeden cel. Od jakiegoś czasu Romain chce zostać tatą. Miał nadzieję, że z długich wczasów wrócą już we troje. Niestety, Joanna otrzymała propozycję pracy w Top Model, przez co musiała skrócić urlop do jednego miesiąca. Wie, że zawiodła męża:

Wiem, że obiecałam Romainowi, że zostanie tatą. Ja też chce mieć dziecko, ale czuję, że musimy jeszcze chwilę poczekać. Chcę najpierw skończyć moje projekty filmowe i telewizyjne - mówi w rozmowie z Fleszem

Romain podobno bardzo się zezłościł. Nie tylko niespodzianka legła w gruzach, ale i jego życiowe plany. Podobno małżonkowie coraz częściej się kłócą, a Zago jest na tyle zdesperowany, że chce postawić modelce ultimatum - albo dziecko, albo rozwód!

Czy Joanna porzuci karierę dla rodziny? Przed nią bardzo trudne dni. Więcej - w nowym Fleszu.

Zobacz: Nowa ulubiona projektantka Joanny Krupy? Natalia Siwiec też ją kocha...



Zobacz także