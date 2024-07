Usta, hymn... jak zrobić atut ze swoich wpadek i utrzeć nosa nieżyczliwym? Edyta Górniak wie to najlepiej. Właśnie do sieci trafił spot promujący ING Bank Śląski, w którym diwa w zabawny sposób zachęca do zakładania konta internetowego. Z pomalowanymi na biało-czerwonymi ustami Edyta wpada do wagonu i zaczyna śpiewać piosenkę doskonale znaną kibicom. Reszta dołącza do niej. Piosenkarka tym samym pokazała, że ma dystans do siebie i do swojego wizerunku, bez względu na to, co piszą o niej media. Innym gwiazdom polecamy brać z niej przykład.

Udział Edyty w reklamie ING Bank Śląski jest sporym zaskoczeniem. Dotychczas w spotach pojawiał się Marek Kondrat, a od niedawna także Beata Tyszkiewicz. Górniak godnie reprezentuje swoich poprzedników?