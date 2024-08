Do mediów trafiły zaskakujące informacje o tym, że Piotr Mróz, aktor znany m.in. z "Gliniarzy", rozstał się z narzeczoną, modelką Agnieszką Wasilewską. Teraz kobieta przerwała milczenie i w rozmowie z mediami wypowiedziała się w tej kwestii. Już wiadomo, jakie ma plany!

Agnieszka Wasilewska przerwała milczenie po rozstaniu z Piotrem Mrozem

Fani Piotra Mroza na chwilę wstrzymali oddech po tym, gdy okazało się, że aktor rozstał się z wieloletnią partnerką. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska nie tworzą już związku. Mimo to, gwiazdor "Gliniarzy" w przychylny sposób wypowiada się o byłej partnerce. A co z drugą stroną?

Również była narzeczona gwiazdora Polsatu potwierdziła smutne doniesienia. Para nie jest już razem - jednak, jak podkreśliła kobieta, ponad wszystko ceni sobie milczenie, szczególnie na prywatne tematy:

Potwierdzam, rozstaliśmy się, jednak uważam, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, dlatego nie mam w tym temacie nic do powiedzenia. Jeśli się jest w pięcioletnim związku po zaręczynach, to wyprowadzka za granicę może być tylko konsekwencją przebytej relacji, a nie przyczyną rozstania - powiedziała ''Pudelkowi'' Wasilewska.

VIPHOTO/EAST NEWS

Jak dodała była ukochana aktora, obecnie poszukuje "balansu" i "wewnętrznej harmonii", ale ma w planach powrót do Polski, a nawet zbudowanie związku i nadzieję na założenie rodziny:

Obecnie szukam balansu i wewnętrznej harmonii, chcę zrobić sobie ''odpoczynek się od życia'' i wrócić do Polski z podwójną siłą. Mam nadzieję, że uda się mi poznać mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę - dodała kobieta w rozmowie z portalem.

Instagram/Piotr Mróz

Z kolei sam Piotr Mróz w rozmowie z tym samym portalem w ciepły sposób wypowiedział się o byłej narzeczonej, dziękując jej za wspólnie spędzone lata i wyrażając swoją troskę:

Dziękuję byłej narzeczonej za te pięć naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki. (...) Mentalnie cały czas się o nią troszczę, bo to jednak jest pięć lat życia. Bardzo chętnie do niej zaglądam, tak jak mówię, pozostaliśmy w dobrych relacjach. Z tego co wiem, ona chyba mieszka za granicą - przekazał ''Pudelkowi'' aktor.

Spodziewaliście się takich słów ze strony Agnieszki Wasilewskiej?

