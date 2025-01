Jak zapowiadała, tak zrobiła! Dagmara Kaźmierska opublikowała nagranie na platformie YouTube i po wielu miesiącach odniosła się do głośnej afery z jej udziałem. Jak to zwykle bywa u Dagmary- nie przebierała w słowach. Fani tylko na to czekali!

Ubiegły rok dla Dagmary Kaźmierskiej był istnym rollercoasterem! Najpierw jej udział w "Tańcu z Gwiazdami", a następnie wybuch głośnej afery z jej udziałem! Po wielu miesiącach milczenia Dagmara Kaźmierska postanowiła w końcu zabrać głos i wydać pewnego rodzaju oświadczenie. Zrobiła to jednak w dość nieoczywisty sposób i otworzyła kanał na YT. Wczoraj zapowiedziała, że rozpoczyna serię na swoim profilu, a dziś pojawił się już pierwszy odcinek! Filmik trwał jedynie trzy minuty i był wstępem do tego, co ma wydarzyć się za tydzień. Dagmara zapowiedziała, że nagrania będą pojawiać się raz w tygodniu i odniesie się do wszystkich podpunktów z afery:

Podczas pierwszego nagrania widzowie usłyszeli kilka słów od Dagmary Kaźmierskiej, jednak kobieta zaznaczyła również, że dużo więcej fani znajdą w jej książce, którą właśnie pisze.

Dawno powinnam zrobić, to co chyba należało, ponieważ obiecałam wam wyjaśnienie co do mojej afery medialnej(...) Demony przeszłości zawsze nas dopadają, a my w Polsce nie dajemy spokoju, u nas nie ma czegoś takiego jak przebaczenie(...) Ja od razu jak wybuchła afera miałam przygotowane dla Was oświadczenie, ale moja rodzina mówią: Dagmara ale po co?! Dlaczego masz się tłumaczyć obcym ludziom? (...) Chcę to zrobić, żeby raz na zawsze zamknąć ten temat. Nie powiem wszystkiego z detalami, bo to będzie w mojej książce, ale na temat tego, co było w mediach- do tego się odniosę! Jak telewizja mnie potraktowała?! Godzina 18:00 w niedzielę! (...) Uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło!

- wyjawiła Dagmara.