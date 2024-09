Żona zatrzymanego byłego dziennikarza TVN przerwała milczenie

Żona byłego dziennikarza TVN i RMF FM opublikowała w mediach społecznościowych krótki wpis, w którym odniosła się do zatrzymania jej męża. Kilka dni temu media poinformowały, że Jacek B. i trzech innych mężczyzn zostało zatrzymanych przez śląską policję. Wszyscy trafili do aresztu i usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Grozi im za to do 20 lat więzienia. Partnerka Jacka B. najpierw wydała oświadczenie, a teraz zwróciła się do internautów.

Reklama

Żona zatrzymanego dziennikarza przerwała milczenie

W miniony poniedziałek wszystkie media obiegła szokująca informacja o zatrzymaniu czterech mężczyzn, którzy mieli zmusić przedsiębiorcę ze Śląska do przekazania ok. miliona złotych. Wśród osób, które trafiły do aresztu znalazł się laureat nagrody Grand Press. Były dziennikarz TVN został aresztowany, a jego żona wydała oświadczenie- kobieta wyznała wówczas, że jej rodzina przechodzi trudne chwile, a ze względu na dobro dziecka nie będzie publicznie komentować zatrzymania męża.

Teraz żona Jacka B. przerwała jednak milczenie i zwróciła się do internautów!

NewsLubuski/East News

Żona Jacka B. podczas relacji na InstaStories podziękowała za wsparcie w tym trudnym dla niej czasie.

Kochani, dziękuję za każde dobre słowo, za każdy gest. W tej niezwykle trudnej dla mnie i dla mojej rodziny sytuacji Wasze wsparcie dodaje mi sił. Dziękuję z serca napisała sportsmenka i rekordzistka świata w Ultra Triathlonie

Instagram @fit.ala

Reklama

Przypominamy, że były dziennikarz TVN i RMF FM nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Zobacz także