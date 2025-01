Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2000 roku w Sydney Agata Wróbel wywalczyła wicemistrzostwo w podnoszeniu ciężarów. Cztery lata później wróciła z igrzysk w Atenach z brązowym medalem. Na swoim koncie ma także liczne mistrzostwa kraju, Europy i świata. Nic dziwnego, że była nazywana dumą polskich ciężarów. Niestety jej historia po zakończeniu kariery potoczyła się dramatycznie. Najpierw na pewien czas zawodniczka przeniosła się do Wielkiej Brytanii. W 2019 roku sportsmenka poprosiła o wsparci. Ujawniła wówczas, że walczy z depresją i cukrzycą. Kolejne smutne wieści dotarły do mediów na początku br. Wróbel ujawniła, że straciła wzrok i ma coraz poważniejsze problemy finansowe. W ciągu ostatnich dni na jej temat pojawiło się sporo wiadomości. Jak twierdzi była sztangistka, wiele z nich nie jest prawdą.

Na początku stycznia Agata Wróbel wyznała, że straciła wzrok. Medalistka olimpijska przekazała też, że ma problemy finansowe i szuka domu, w którym mogłaby zamieszkać ze swoimi zwierzakami. Stwierdziła, że „czuje się wykluczona ze społeczeństwa”. Ten dramatyczny wpis skłonił Polaków do pomocy i dał nadzieję. Przynajmniej na moment.

Przykre doniesienia dotarły nawet do premiera Donalda Tuska, który zaangażował się w pomoc. Dzięki interwencji szefa rządu była sztangistka miała nie tylko otrzymać dożywotnią rentę specjalną, ale również wsparcie pracowników szpitala.

Wkrótce w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia, według których sportsmenka miała odmówić pomocy medycznej. Mistrzyni olimpijska opublikowała mocny wpis, w którym odniosła się do tych wiadomości i wyjaśniła sytuację.

Niedawno moi znajomi powiedzieli, żebym założyła zbiórkę, że to pomoże i stanę na nogi, ale ja odmawiałam. Wiedziałam, że spotka się to z hejtem. Nieważne czy jesteś dobry, czy zły, czy robisz coś dobrego dla innych, zawsze będą tacy, którzy muszą swoją frustrację i żale wylewać na inne osoby, bo w ten sposób czują się dowartościowani

Wróbel stwierdziła, że wieści na jej temat zostały zmanipulowane. Jak wyjaśniła, nie odmówiła pomocy, jedynie poprosiła o kilka dni, by mogła się przygotować. Przekazała też, że jej sprawą zajmuje się komornik, w dodatku ma chorego partnera, któremu nie jest łatwo jej pomagać.

Otrzymałam pomoc medyczną, której nie odmówiłam, tylko powiedziałam, że potrzebuję paru dni. Ale to by było normalne, więc trzeba było mówić, że odmówiłam. Sami wpędzacie mnie do grobu od czterech lat i udawało mi się utrzymać w tajemnicy, że straciłam wzrok

– poinformowała.