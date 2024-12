Boże Narodzenie oznaczało dla wielu Polaków nie tylko świętowanie z rodziną, ale również ... emisję specjalnego odcinka "Rolnik szuka żony", na który co roku czekają prawdziwe rzesze widzów. Nie inaczej było tym razem, a w TVP w Boże Narodzenie pojawiły się dobrze znane pary, m.in. Ania i Kuba z 10. edycji czy Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Ku rozczarowaniu niektórych, w programie zabrakło Doroty i Waldemara, który stworzyli związek po 10. odsłonie hitu TVP. Teraz ukochana Waldemara zabrała głos! Wyjawiła powody nieobecności pary.

Dorota i Waldemar nie pojawili się w świątecznym odcinku "Rolnika". Wyszło, dlaczego!

Wyjątkowy, świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" był jak co roku długo wyczekiwany przez wszystkich. Fani nie mogli doczekać się, aż na ekranach telewizorów zobaczą swoich ulubieńców z hitu TVP i dowiedzą się, co u nich słychać. Wierni fani "Rolnika" nie mylili się: w specjalnym odcinku wyemitowanym w Boże Narodzenie nie brakowało wzruszeń. Marta Paszkin popłakała się przez niespodziankę, którą przygotował dla niej mąż, a ogromną sympatię widzów wzbudzili też Ada i Michał czy Klaudia i Valentyn.

Jednej z "rolnikowych" par zabrakło jednak w świątecznym odcinku formatu TVP - mowa o Dorocie i Waldemarze, którzy ani w tym, ani w ubiegłym roku nie zagościli w Boże Narodzenie w TVP. Skąd wynika taka decyzja? Widzowie pewnie nie mieliby takiej wiedzy, gdyby nie ... niespodziewane wyznanie Doroty, o które partnerka Waldemara pokusiła się podczas instagramowego live:

Czemu nas nie było? W tamtym roku nas nie zaprosili, więc w tym roku nie byliśmy... Mimo że zaprosili - przekazała Dorota z ''Rolnika'' podczas transmisji live na Instagramie.

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Dorota z "Rolnika" opublikowała wymowny wpis, w którym odniosła się do tego, że świąteczny czas nie dla wszystkich bywa jednakowo łaskawy i radosny. Nie wiadomo, czy ukochana rolnika nawiązała do własnych doświadczeń, czy też wykazała się wyjątkową empatią wobec innych. Co ciekawe, mama małej Dominiki przyznała też, że ... chętnie wyjechałaby na czas świąt, gdyby tylko miała taką możliwość:

Za chwilę święta Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że ten czas radości jest często czasem smutku dla wielu. Ktoś obok nas przeżyje swoje pierwsze święta bez bliskich mu osób. A wszystkim, którzy przechodzą przez ten trudny czas, życzę spokoju w sercu wypełnionego nadzieją. Jestem całym serduchem z Wami - pisała przed świętami Dorota z ''Rolnika'' w sieci.

Zaskoczyło Was wyznanie Doroty z "Rolnika" ws. świątecznego odcinka show? Na szczęście, sądząc po tym, co para publikowała na Instagramie, cała rodzina Doroty i Waldemara spędziła pełne ciepła i radości święta!

