Elżbieta Romanowska zdobyła popularność jako Jolanta Pietrek w "Ranczu", a jej kariera nabrała tempa, otwierając drzwi do wielu produkcji telewizyjnych. W 2023 roku została prowadzącą programu "Nasz nowy dom", zyskując jeszcze większą sympatię widzów. Choć zawodowo odnosi sukcesy, w życiu prywatnym zmaga się z trudnym okresem. Ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo ciężkie.

Elżbieta Romanowska przerwała milczenie i w emocjonalnym wpisie na Instagramie podzieliła się z fanami trudnymi doświadczeniami, z jakimi mierzy się od końca 2024 roku. Aktorka przyznała, że minione miesiące były dla niej i jej bliskich niezwykle bolesne, a ten trudny czas wciąż trwa.

Kochani… Długo się zbierałam by do Was napisać . Końcówka 2024 była dla mnie i mojej Rodziny bardzo ciężka i bolesna . Niestety ten stan trwa do dziś . Nie było mnie tutaj bo potrzebowałam całą swoją energię i wolny czas poświęcić mojej Rodzinie

– wyznała Romanowska.