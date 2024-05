O Dagmarze Kaźmierskiej w ostatnich tygodniach jest naprawdę głośno i niestety nie tylko za sprawą jej udziału w "Tańcu z gwiazdami", ale przede wszystkim ze względu na głośny skandal, który wywołały szczegóły wyciągnięte z jej kryminalnej przeszłości. Od tamtej pory jej medialna kariera dosłownie upadła, jednak "Królowa życia" chce walczyć o swoje dobre imię. Właśnie przekazała fanom, co planuje.

Od czasu ukazania się artykułów na portalu Goniec.pl nt. szczegółów kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, w mediach wybuchła prawdziwa burza. Fani "Królowej życia" z niecierpliwością czekają na jej oświadczenie w tej sprawie, ale mimo upływu kolejnych tygodni, to wciąż się nie pojawia. Dagmara Kaźmierska najpierw wyjechała z synem do Egiptu, a potem zaprzestała regularnej aktywności na Instagramie. Teraz jednak w końcu opublikowała nowe nagranie.

"Królowa życia" pochwaliła się nagraniem z przyjaciółką. W pewnym momencie postanowiła jednak poruszyć temat głośnej afery i oświadczenia, na które wszyscy czekają. Wyjaśniła, z czego wynika ciągły brak jej oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Chciałam Wam życzyć miłego dnia i wiem, że czekacie na to, co obiecałam, że odniosę się do pewnych spraw. Ale jeszcze chwileczkę błagam, uzbrójcie się w cierpliwość. Oczywiście mówię to do moich serduszek tych, co we mnie wierzą, a nie tych, co mnie kąsają. Troszeczkę jeszcze (...) Z moimi prawnikami pracujemy i mam też trochę swoich pilnych spraw. Ale już niebawem.

- przekazała Dagmara Kaźmierska