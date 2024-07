Marta Manowska jest jedną z najbardziej lubianych polskich prezenterek. Widzowie pokochali ją za szczerość, uśmiech i autentyczność. 40-latka od lat prowadzi programy o tematyce miłosnej: "Rolnik szuka żony", czy też "Sanatorium miłości", jednak o swoim życiu prywatnym nie mówi za wiele. Tym razem Marta Manowska zaskoczyła swoich obserwatorów i powiedziała to wprost.

Marta Manowska przerwała milczenie. Jest deklaracja: "Kocham"

Gospodyni "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" jest prawdziwą ulubienicą widzów, którzy z wielką chęcią śledzą ją w mediach społecznościowych. Marta Manowska na swoim Instagramie zebrała ponad 200 tysięcy fanów i co jakiś czas się do nich odzywa. Prezenterka zazwyczaj zamieszcza treści związane z pracą, jednak w ostatnim czasie Marta Manowska pochwaliła się pierścionkiem, a Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" wygadała się, że 40-latka poznała na jej weselu "kogoś wyjątkowego". Dotychczas Marta Manowska napisała, jedynie, że:

Dziękuję, że mnie posadziliście przy tym stoliku:) - napisała wymownie Manowska w odpowiedzi do Marty Paszkin.

I nie zdecydowała się zdradzić nic więcej w tym temacie. Niespodziewanie na profilu Marty Manowskiej na Instagramie pojawiła się tajemnicza deklaracja.

Marta Manowska opublikowała na Instastories nową relację i nie zamierzała już dłużej kryć się z uczuciami, które jej towarzyszą.

Kocham - napisała jasno Marta Manowska.

Nie jest do końca jasne, co prezenterka miała na myśli, publikując, te wymowne słowa, czy chodziło jej o pole ze zbożem, czy też osobę widniejącą na zdjęciu. Wiele wskazuje jednak na to, że Marta Manowska jest zakochana, a słowa Marty Paszkin z "Rolnik szuka żony" tylko to potwierdzają. Również obserwatorzy na Instagramie Manowskiej, zauważyli, że prezenterka w ostatnim czasie wygląda naprawdę zjawiskowo, być może to za sprawą miłości.

