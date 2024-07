Joanna Krupa zawsze prezentuje się bez zarzutu, a sylwetki może pozazdrościć jej niejedna, nawet znacznie młodsza kobieta. W jej zawodzie dbałość o wygląd to, bądź co bądź, konieczność. Modelka wyznała jednak, że ostatnio trochę sobie pofolgowała.

- Przez jakieś trzy miesiące w ogóle nie ćwiczyłam - ujawniła

Co takiego zatem robi, że nadal zachwyca figurą?

Joanna Krupa krytycznie o swojej posturze: "Robię się szeroka"

Joanna Krupa poprosiła internautów, by byli dla niej wyrozumiali, gdy zaczęła temat rekordowo długiej przerwy od treningów. Mimo to można odnieść wrażenie, że podziałka jej wagi nadal wskazuję tę samą wartość, co zwykle. Jurorka "Top Model" w rozmowie z Party.pl stwierdziła, że aktualnie to jej dieta, a ściślej catering "robi robotę".

Myli się jednak ten, kto uważa, że światowej sławy modelka spoczęła na laurach. Jako mamie małej dziewczynki na brak ruchu narzekać nie może:

- Biegnie za Ashą to też jest fitness - zauważyła Joanna Krupa w rozmowie z reporterem Party.pl.

Przed wspomnianą przerwą celebrytka korzystała jednak z różnych form aktywności, miała nawet kilka dyscyplin oraz rodzajów treningów, które szczególnie polubiła. Biorąc pod uwagę, że Joanna Krupa dobrze zna się z Ewą Chodakowską, wiadomo, że nie brak jej profesjonalnego wsparcia. Jakim ćwiczeniom zawdzięcza sylwetkę i jaki rodzaj aktywności fizycznej preferuje gwiazda TVN? Wzorem koleżanek z branży uprawia jogę, a może wybrała coś zupełnie innego? Zobaczcie nasze krótkie wideo!

