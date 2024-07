Joanna Krupa ma już za sobą kilka szeroko komentowanych w mediach projektów, jednak tego chyba nikt się nie spodziewał. Modelka bowiem postanowiła nagrać piosenkę. Po tym, jak kilka lat temu prawdziwym hitem okazał się jej utwór "CHWDP" (czyli "Chcę wam dać psa"), postanowiła przerzucić się z rapu na disco-polo. Wraz z zespołem Łobuzy nagrała singiel.

Gwiazda TVN nigdy nie ukrywała, że uwielbia disco-polo. W wywiadach mówiła, że ten nurt muzyki tanecznej przypomina jej dzieciństwo. Poza tym twierdziła, że nawet kiedy jest w złym humorze, a włączy sobie którąś z ulubionych piosenek, to od razu wstępuje w nią nowa energia. Teraz postanowiła pójść o krok dalej i nagrała z Łobuzami singiel pt. "Dżoana". Joanna Krupa opowiedziała nam o tym w wywiadzie.

- Myślę, że to fajna piosenka. Łatwo wchodzi do głowy. Tam są też słowa mojej córeczki, polsko-angielskie. Singiel jest taki "na luzie". Mam do siebie kompletny dystans, bo ja nie jestem piosenkarką i nie jest tak, że nagle mi odbiło, mam kryzys wieku średniego i nagle chcę być piosenkarką. To nie ma z tym nic do czynienia - zaczęła Joanna Krupa.